Die miesen Steuertricks der Großkonzerne

Durch die Enthüllungen der "Paradise Papers" wurden die bekannten miesen Steuertricks der Konzern jetzt im Details bekannt: So bezahlte Apple für seine im Ausland erzielten Gewinne nur 3,7% an Steuern. Der Sportartikelriese Nike hat Lizenzgebühren in Milliardenhöhe geparkt, für die er gar nur 2% bezahlt hat. Der EU entgehen insgesamt 60 Milliarden Euro pro Jahr an Steuereinnahmen, weil internationale Konzerne ihre Gewinne in Steueroasen verschieben.