Wann hat Stöger wirklich abgesagt, Herr Windtner?

Wann hat Peter Stöger wirklich für das Amt des Teamchefs abgesagt? Schon vor Wochen, wie er via deutsche Medien beteuert, oder doch erst - so wie's vom ÖFB dargestellt wurde - erst am Sonntagabend? krone.tv-Reporter Michael Fally hat bei der Gala Nacht des Sports bei ÖFB-Präsident Leo Windtner nachgefragt.