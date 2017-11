Frau will Ehemann vergiften – und tötet 17 andere

Aasia Bibi wurde festgenommen, bestätigte der zuständige Bezirkspolizeichef am Mittwoch. Sie sei im September gegen ihren Willen verheiratet worden. In der vergangenen Woche habe die 21-Jährige dann von ihrem Freund eine giftige Substanz erhalten und diese in Milch für ihren Ehemann gemischt. Dieser weigerte sich aber dann, die Milch zu trinken.