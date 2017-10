Leichenteile von neun Menschen in Wohnung entdeckt

Horrorfund in Japan ausgerechnet zu Halloween: Die Polizei hat die teils zerstückelten Leichen von neun Menschen - acht Frauen und eines Mannes - in der Wohnung eines 27-jährigen Mannes gefunden. Wie japanische Medien am Dienstag unter Berufung auf die Polizei meldeten, befanden sich die Leichenteile in Kühlkisten. Der Mann namens Takahiro Shiraishi ist in Haft und gibt zu, die Menschen getötet zu haben.