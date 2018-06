Mossad wollte NS-Schergen Murer und Lerch töten

Justizskandal um Franz Murer verfilmt

Murer war sogar Obmann der ÖVP-nahen Bezirksbauernkammer und wurde im Jahr 1963 in einem der größten Justizskandale der Zweiten Republik trotz erdrückender Beweise vom Vorwurf der NS-Kriegsverbrechen freigesprochen. Basierend auf Gerichtsprotokollen zeichnete Regisseur Christian Frosch diesen Prozess jüngst in seinem Film „Murer - Anatomie eines Prozesses“, mit Karl Fischer (Bild unten) in der Hauptrolle nach. Der Streifen eröffnete am 13. März das Filmfestival „Diagonale“.