Tourismus: Viel zu wenig Fachkräfte und Lehrlinge

Weniger Saisonniers

„Die Mitarbeitersuche ist unsere größte Herausforderung“, räumt Josef Hackl, Spartenobmann in der Tiroler Wirtschaftskammer, ein. In den vergangenen Jahren wurden die Lücken mit Saisonkräften aus dem Osten Deutschlands und osteuropäischen Ländern gefüllt. Doch die kommen nicht mehr so zahlreich. Auch das Kontingent für Saisonniers aus Nicht-EU-Staaten sinkt. „193 wurden Tirol zugesprochen. Wir wollen aber 70 mehr“, erklärt Hackl. Er hofft, dass zumindest 30 zusätzlich genehmigt werden.