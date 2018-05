Schwere Belästigungsvorwürfe gegen Morgan Freeman

Für seine Rollen in „Million Dollar Baby“ oder „Batman“ gilt Morgan Freeman als einer der besten Charakterschauspieler Hollywoods. Jetzt werfen dem 80-Jährigen acht Frauen sexuelle Belästigung vor. Dabei reichen die Vorwürfe von Belästigung am Filmset und im Umfeld des Hollywoodstars bis hin zu Missverhalten Freemans bei Dreharbeiten oder in anderen Situationen.