Staatsanwaltschaft ermittelt in Asylskandal

Auch gegen drei weitere leitende Mitarbeiter der BAMF-Zentrale wird einem Bericht der „Bild“ zufolge ermittelt. Im April war bekannt geworden, dass die Bremer Außenstelle des Amtes in 1200 Fällen Asylanträge zu Unrecht bewilligt haben soll. Gegen die frühere Leiterin der Behörde in Bremen und fünf weitere Beschuldigte wird deshalb ermittelt. Am Wochenende wurde zudem bekannt, dass die BAMF-Zentrale in Nürnberg deutlich früher als bisher bekannt von möglichen Unregelmäßigkeiten wusste.