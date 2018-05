Kvilitaia-Schock: Jetzt muss Rapid Risiko nehmen!

Damit steckt Bickel in der Zwickmühle, hat aber auch die Baustelle auf der Sechser-Position offen: Dauer-Patient Mocinic wird zum Klotz am Bein, bei Petsos wurde die Option verständlicherweise nicht gezogen. Auer könnte zur Not einspringen. Weshalb Rapid zusätzlich zum fixierten Deal mit Sturms Marvin Potzmann auch U21-Teamspieler Philipp Mwene wollte. Chancenlos. Der Rechtsverteidiger wechselt von Kaiserslautern zu Mainz. Nicht nur finanziell eine andere Liga …