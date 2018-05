Schwere Turbulenzen um das CETA-Handelsabkommen

Grüne: Ein „Tschick“ als Preis für CEtA

„Was ist das Schlimmste in einer Demokratie?“, fragt der grüne Abgeordnete Stefan Kaineder vom Rednerpult herab und gibt folgende Antwort: „Das sind Politiker und Politikerinnen, auf die man sich nicht verlassen kann!“ Am Beispiel CETA könne man sich das anschauen, verweist Kaineder auf drei Landtagsresolutionen, die in den Jahren 2014, 2015 und 2016 einstimmig gegen CETA (und TTIP) beschlossen worden sind. „Seit Christian Kern diesen Vertrag in Brüssel (im Oktober 2016) unterzeichnet hat, hat sich daran, liebe FPÖ, kein einziger Beistrich geändert.“ Kerns „Umfaller“ rügt Kaineder genauso wie den der ÖVP und vor allem den der FPÖ: „Für einen Tschick habt’s ihr CETA verkauft.“ Eine Anspielung an den Abtausch im schwarztürkisblauen Regierungsübereinkommen zwischen Aufhebung des Rauchverbots in der Gastronomie und Zustimmung zu CETA.