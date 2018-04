William und Kate: So heißt ihr kleiner Prinz!

Der Vorname Louis könnte eine Erinnerung an den geliebten Onkel von Ur-Opa Prinz Philip sein. Lord Louis Mountbatten, der im August 1979 bei einem Attentat der IRA ums Leben gekommen war. Auch Prinz Georges (4) voller Name, George Alexander Louis, würdigt den Vorfahren. Der Name Arthur hat eine lange Tradition in der britischen Königsfamilie. Prinz Charles und Prinz William haben Arthur im vollen Namen und er war auch der mittlere Vorname von Königin Elizabeths Vater George VI. Der legendäre King Arthur (König Artus) lebte im 5. oder 6. Jahrhundert und war der mystische Führer der Ritter der Tafelrunde.