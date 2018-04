Syrien: Österreich stellt vier Millionen € bereit

Österreich will vier Millionen Euro für die Not leidenden Menschen in Syrien und für Kriegsflüchtlinge in den benachbarten Ländern bereitstellen. Dieser Beitrag stamme aus dem Auslandskatastrophenfonds, teilte Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) am Mittwoch im Vorfeld der Geberkonferenz für Syrien in Brüssel mit.