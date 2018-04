Europa wehrt sich gegen US-Schuldenpolitik

Österreich als Standort besser positionieren

Für Österreich hat die Weltbank auch erfreuliche Nachrichten: In Wien gibt es inzwischen das größte Büro dieser Institution in ganz Europa, zuletzt wurde ein größerer Mitarbeiterstab aus der Türkei nach Österreich verlegt. Minister Löger: „Das passt zu unseren Bemühungen, Österreich als Standort international besser zu positionieren.“ Auch das Trainingsinstitut des IWF in Wien wurde als eines der besten gelobt und soll weiter ausgebaut werden.