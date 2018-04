Salzburger sorgt mit Körper-Scan für Revolution

Dass der 57-jährige Flachgauer diesen 3-D-Bodyscanner hergestellt hat, ist fast schon Zufall: Denn eigentlich stellt Haberl mit seinen neun Mitarbeitern seit rund vier Jahren 3-D-Fotographiesysteme in Michaelbeuern her, wie für BMW, Porsche oder auch Fender Guitars aus den USA. Am Canon-Businessforum in Wien - auf dem Haberl ausstellte - kam der Wissenschaftliche Fotograf des LKH auf Haberl zu mit der Frage, ob das auch für die Dermatologie möglich wäre. Dann ging es schnell: Nach drei Monaten Entwicklungszeit und einem Testbetrieb im Jänner, ist der Scanner bereits in Graz im Einsatz. Ab Mitte des Jahres soll er in Serie gehen, und in Kliniken und bei Dermatologen weltweit zum Einsatz kommen.