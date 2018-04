Tirol: Sexübergriff auf Mädchen (15) in Zug

Sexattacke in Zug: Eine 15-jähriges Mädchen ist Anfang April in einem Zug in Tirol von einem Unbekannten sexuell belästigt worden. Der Mann setzte sich neben die 15-Jährige, versuchte gegen ihren Willen deren Hand zu halten und fasste ihr an den Oberschenkel. Schließlich konnte die Jugendliche den Zug verlassen.