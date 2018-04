Wien: Tobender Raufbold beißt Polizist in die Hand

Schlag auf Schlag - und das im wahrsten Sinne des Wortes - ist es am Donnerstag am Wiener Praterstern zugegangen: Zuerst wurde ein 17-jähriger Afghane, der eine junge Frau schützen wollte, von einem Landsmann (19) verprügelt. Während die Polizei diesen Fall aufnahm, zettelte ein 20-Jähriger nur wenige Meter weiter die nächste Schlägerei an. Ein einschreitender Polizist wurde verletzt.