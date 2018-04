Mord an 91-Jähriger in Wien: Verdächtiger gefasst

Die Leiche der betagten Frau war am 24. Jänner in der Wohnung in der Goldschlagstraße offenbar von einer Nachbarin entdeckt worden, die umgehend die Einsatzkräfte alarmierte. Da die Räumlichkeiten durchwühlt worden waren und die Tote eine schwere Verletzung am Kopf aufwies, gingen die Ermittler rasch von einem möglichen Gewaltverbrechen aus.