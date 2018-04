Lettland entlässt Teamchef Aleksandrs Starkovs

Lettlands Fußball-Verband hat sich neun Tage nach der Blamage gegen Gibraltar von Teamchef Aleksandrs Starkovs getrennt! Das beschloss der Vorstand des Verbands in einer außerordentlichen Sitzung am Dienstag. Das 1:0 in einem Testspiel war erst der zweite Sieg in der Länderspiel-Geschichte von Gibraltar gewesen.