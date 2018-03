Helden-Polizist ließ sich gegen Geisel eintauschen

Drei Tote und mehr als ein Dutzend Verletzte: Das ist die tragische Bilanz des jüngsten Terroranschlags in Frankreich am Freitag. Ein junger Mann, ein radikalisierter Franzose mit marokkanischen Wurzeln, hatte bei seiner Tat in einem Supermarkt auch Geiseln genommen, bis er letztlich von Polizisten erschossen wurde. Wie nun bekannt wurde, hat ein Polizist durch seinen heldenhaften Einsatz - er hatte sich gegen eine Geisel eintauschen lassen - ein noch größeres Blutvergießen verhindert. Frankreichs Präsident Emmanuel lobte den Mut des Beamten: „Dieser Mann hat Leben gerettet.“ Am Abend wurde indes eine Bekannte des getöteten Geiselnehmers festgenommen.