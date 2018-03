Clan kassierte Hartz IV und führte Luxusleben

Jahrelanger Betrug mit Sozialhilfe in Millionenhöhe ist in Deutschland vor Kurzem aufgeflogen. Ins Visier der Fahnder geriet eine kriminelle Großfamilie, die in Leverkusen in Nordrhein-Westfalen lebt, über ein weitverzweigtes Netzwerk von Helfern zahlreiche Pensionisten mit dem Neffentrick um ihr Erspartes gebracht hatte und das Geld vorwiegend in Immobilien und teure Autos investierte. Familienoberhaupt Michael G. (42) gab gegenüber den Behörden dennoch an, mittellos zu sein. Deswegen kassierte er obendrauf Hartz-IV-Geld in Millionenhöhe.