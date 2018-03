Innenminister tritt nach Mord an Reporter zurück

Land in schwerer Regierungskrise

In der Slowakei herrscht nach dem Mord an dem Aufdeckerreporter Jan Kuciak und seiner Verlobten am 25. Februar eine Regierungskrise. Der Investigativjournalist hatte sich auf große Korruptionsfälle und Verstrickungen von Politik und Geschäftemacherei spezialisiert und dabei Verbindungen von Personen, die der italienischen Mafia nahestehen sollen, bis in höchste politische Kreise der Slowakei enthüllt.