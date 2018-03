Messerangriff: Arzt (67) ist außer Lebensgefahr

Wie es seitens der PR-Agentur des behandelnden Krankenhauses hieß, befand sich das 67-jährige Opfer am Freitag in stabilem, jedoch weiterhin kritischem Zustand sowie in künstlichem Tiefschlaf. Der Mann war eines der ersten Opfer des 23-jährigen dringend Tatverdächtigen, wurde von dem Angreifer am Mittwochabend gegen 19.45 Uhr mit mehreren Messerstichen niedergestreckt und brach blutüberströmt auf der Praterstraße zusammen.