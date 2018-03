Jetzt wacht auch die EU bei Abschiebungen auf

„Ungarn leistet eine ganz hervorragende Arbeit“

Am Freitag traf Kickl in Budapest seinen ungarischen Amtskollegen Sandor Pinter zu einem Arbeitsgespräch. Beide Minister hoben anschließend vor Journalisten die freundliche Atmosphäre hervor. Österreich und Ungarn hätten in der Migrationsfrage ein gemeinsames Interesse: den besseren Schutz der EU-Außengrenzen, hob Kickl hervor. Ungarn leiste hier „eine ganz hervorragende Arbeit“ und sei in einigen Dingen auch „Vorreiter“, streute der Innenminister dem für seine strenge Asylpolitik bekannten Nachbarland Rosen.