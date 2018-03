„Pferdediplomatie“ zwischen Österreich und Türkei

Die Beziehungspflege zwischen Österreich und der Türkei geht weiter. Nach dem Besuch von Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) Ende Jänner in Istanbul kam nun ihr türkischer Amtskollege Mevlüt Cavusoglu nach Wien. Nach Terminen in der türkischen Community am Dienstag traf Cavusoglu am Mittwoch mit Kneissl zu einem Arbeitsgespräch zusammen. Im Mittelpunkt des Treffens standen die bilateralen Beziehungen, die Kneissl im Zuge einer „Besuchsdiplomatie auf mehreren Ebenen“ nun intensivieren möchte, wie sie während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Cavusoglu erklärte. Vor dem Arbeitsgespräch war es zu einer „Pferdediplomatie“ gekommen, wie Kneissl scherzhaft den gemeinsamen Besuch in der Spanischen Hofreitschule umschrieb.