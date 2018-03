Bewegender Buffon-Abschiedsbrief an toten Kicker

Eine Tragödie erschütterte am Sonntag die Fußballwelt: Fiorentina-Kapitän Davide Astori verstarb 31-jährig in einem Hotel in Udine im Schlaf an einem Herzinfarkt. Die Trauer ist groß. Torwart-Ikone Giangluigi Buffon veröffentlichte via Instagram einen bewegenden Abschiedsbrief.