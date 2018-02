Bus in Flammen: Schüler entkommen Feuerinferno

Mit großer Vorfreude hatten sich die zehnten Klassen Mittwoch vom Gymnasium aus Sonthofen ins etwa eine Stunde entfernte Bregenz aufgemacht. Die 55 Jugendlichen und ihre begleitenden Professoren wollten in der Vorarlberger Hauptstadt eine Opernaufführung besuchen. Im Landestheater wurde an diesem Abend Don Pasquale von Gaetano Donizetti gespielt. Doch aus dem geplanten Kulturtrip wäre beinahe eine Reise in den Tod geworden.