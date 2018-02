Wüste Szenen in Wartezimmer: Tobender festgenommen

Ausraster beim Arzt: Weil er in Wien-Meidling seiner Meinung nach zu lange im Wartezimmer einer Praxis ausharren musste, hat ein Mann (52) am Donnerstagnachmittag zu toben begonnen. Er schrie in der Praxis herum und warf sich auf den Boden. Der aggressive Mann wurde festgenommen. Im Arrest randalierte er weiter und verletzte einen Beamten am Knöchel, berichtete die Polizei am Samstag.