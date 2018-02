Russin zerstückelt Freund nach tödlichem Sexspiel

Nachbar: "Finger waren in der Wohnung verstreut"

Ein Nachbar habe ins Appartement schauen können, als die Polizei es öffnete. Ein Anblick des Grauens: "Körperteile waren an Haken wie in einer Metzgerei aufgehängt. Seine Hände und Füße lagen im Müll, Eingeweide in einem Paket im Kühlschrank, Finger waren in der ganzen Wohnung verstreut", erklärte er.