„Problemhund“ tot: Mieter dennoch gekündigt

Nicht gerade freundlich ist man in der Wiener Genossenschaftsanlage miteinander umgegangen. Dass es den Mitmietern irgendwann reichte und sie den Hundehalter nur noch loswerden wollten, ist aber verständlich. So hatte dieser eine Hundeskulptur in Lebensgröße vor die Wohnungstür gestellt – obwohl der Rottweiler zwei Kinder verletzt, einen kleinen Hund angegriffen und einen weiteren gar totgebissen hatte.