Biotech-Milliardär kauft „Los Angeles Times“

Die "Los Angeles Times" war mehr als hundert Jahre lang im Besitz einer kalifornischen Familie, bevor sie im Jahr 2000 an die in Chicago ansässige Tribune Co. verkauft wurde. Aus der Tribune-Gruppe ging dann später Tronc hervor. Mit dem jetzigen Verkauf bekommt die Zeitung wieder einen in Südkalifornien lebenden Eigentümer. Soon-Shiong hält auch Anteile an dem Basketball-Club Los Angeles Lakers.