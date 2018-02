Jüdische Wurzeln des Pop

Im Zentrum dieser Entwicklung stand eine Vielzahl an jüdischen Erfindern, Managern und Künstlern: „Sie waren Außenseiter, befanden sich in einer globalen Wanderbewegung und wollten endlich nicht mehr gehasst werden“, sagt Hanno Loewy, Direktor des Jüdischen Museums in Hohenems. „Was ist da besser, als einen Hit zu schreiben, den die ganze Welt liebt?“ In der von ihm kuratierten Ausstellung, die nun auch in Graz zu sehen ist, kann man die jüdischen Wurzeln der Popkultur erkunden, die bis in die Gegenwart Früchte tragen.