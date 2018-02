Berufswunsch Serienmörder: Paar nun vor Gericht

Inspiriert von einer Fernsehserie über "Killer-Paare" und aus Geldnot soll sich ein Paar aus Südhessen in Deutschland entschlossen haben, zu Serienmördern zu werden. Als erstes Opfer wählten sie laut Anklage eine ihnen bekannte Pensionistin aus. Mit elf Messerstichen sollen sie die 81-Jährige im März 2017 in ihrer Wohnung in Dieburg getötet haben.