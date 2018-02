EU: Rosige Zeiten für Österreichs Wirtschaft

Damit übertrifft Österreich die Erwartungen der EU-Kommission vom Herbst, als für 2017 ein Wirtschaftswachstum von 2,6 Prozent, für heuer 2,4 Prozent und für kommendes Jahr 2,3 Prozent vorhergesagt wurden. Auch die gesamte Eurozone liegt in ihren Wirtschaftsaussichten über den Prognosen der EU-Kommission vom November, doch fällt der Unterschied nicht so stark wie im Fall Österreichs aus: In ihrer aktuellen Winterprognose geht die EU-Kommission für die Eurozone heuer von einem Plus von 2,3 Prozent und 2019 von 2,0 Prozent aus. Im Herbst hatte sie 2,1 bzw. 1,9 Prozent für den Euroraum vorhergesagt. Auch das Wachstum für 2017 wurde für die Eurozone "nur" von 2,2 auf 2,4 Prozent nach oben korrigiert.