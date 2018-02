Mit Faschingsmaske Fast-Food-Lokal überfallen

Er wollte gerade die Kasse machen und nach Hause gehen, als ein vermeintlich letzter Gast die Fast-Food-Filiale in der Kaiser-Ebersdorfer-Straße in Wien-Simmering betrat. Der Angestellte dachte zuerst an einen Faschingsscherz – denn die "Kundschaft" trug eine Faschingsmaske und hielt eine Waffe in der Hand.