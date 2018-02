Chirurgie-Pläne sorgen für viel Verunsicherung

Für umso mehr Wirbel sorgten dann Meldungen am Wochenende, wonach es in Bad Aussee nur noch tagsüber Chirurgiebetrieb geben soll. „Die Verunsicherung bei Mitarbeitern und in der Bevölkerung ist groß“, sagt Wechtitsch. Bei der KAGes will man das Aus für die Nachtdienste nicht bestätigten. Die Richtung ist allerdings klar: Die chirurgische Nachbetreuung soll in Rottenmann konzentriert sein, in Bad Aussee der Fokus auf tagesklinische und ambulante Eingriffe liegen.