Was Ballgäste ausgeben und die Oper daran verdient

Einmal im Jahr verwandelt sich die Wiener Staatsoper in den schönsten und elegantesten Ballsaal der Welt: dem Wiener Opernball. Ein rauschendes Fest, dem monatelange Arbeit vorausgeht. Wieviel die Staatsoper am Opernball verdient, was ein Gläserl Sekt kostet und warum die Waschmaschinen heiß laufen? Wir haben für Sie den Opernball in Zahlen.