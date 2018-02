41:33! Philadelphia gewinnt Super Bowl

Grenzenloser Jubel! Am Feld und auf den Rängen gab es kein Halten mehr. Minutenlang hallte es "Fly, Eagles, fly" durch das US. Bank Stadium in Minneapolis, Minnesota. Denn zweimal waren die Philadelphia Eagles zuvor im Super Bowl gestanden, doch erst heute in den früheren Morgenstunden unserer Zeit gab´s die Premiere, durften die Underdogs aus Pennsylvania die begehrte Vince-Lombardi-Trophäe mit nach Hause nehmen, nachdem sie den Titelverteidiger, die New England Patriots, mit 41:33 in die Schranken wiesen.