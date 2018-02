Professor vertrieb Einbrecher

Da staunte FH-Studiengangsleiter Roland Fürst aus Bad Sauerbrunn nicht schlecht. Gegen 3.30 Uhr in der Früh bemerkte der Familienvater ein lautes Geräusch vor seinem Schlafzimmerfenster. Ein Einbrecher machte sich bereits an seinem Auto zu schaffen. Der Professor schrie den Täter an und startete die Verfolgung.