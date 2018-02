Zeugnisnoten sind kein Wunschkonzert

Eltern hätten für ihr Volksschulkind in der 3. Klasse gerne Zeugnisnoten statt der verbalen Beurteilung – das war eines der „heißen Themen“ beim „Krone“-Schultelefon. Doch wie beurteilt wird, ist kein Wunschkonzert, so die Experten. Denn wenn sich das Klassenforum einmal für eine Methode entschieden hat, bleibt es so.