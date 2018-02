Neue Mindestsicherung in Wien ab sofort in Kraft

Indem man mehr Menschen in den Arbeitsmarkt lockt, sollen die monströsen Ausgaben für die Wiener Mindestsicherung auf Dauer sinken, so der rot-grüne Ansatz, um den letztes Jahr monatelang gestritten wurde. Deshalb gibt es auch keinerlei Deckelung in dem Gesetz, das heute in Kraft getreten ist, dafür neue Belohnungen arbeiten zu gehen, aber auch mehr Pflichten.