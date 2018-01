69 Mal Alarm um Geisterfahrer in Tirol

In Tirol im Verhältnis am meisten Geisterfahrer unterwegs

Die Südautobahn (A2) war 2017 die Autobahn mit den meisten Geisterfahrern. Mit 86 Meldungen hat sich hier die Zahl deutlich erhöht. In Relation zur Gesamtlänge der Strecke waren auf der A23 (Südosttangente) in Wien sowie auf der A12, der Inntalautobahn, und der A13, der Brennerautobahn, in Tirol die meisten Falschfahrer unterwegs. Bei den Detailstrecken liegt der Abschnitt A12 Inntalautobahn mit 45 Meldungen (2016: 33; +36,4%) bundesweit an zweiter Stelle. Auf Rang sieben liegt die S16 Arlbergschnellstraße mit zwölf Meldungen (2016: 11; +9,1%), auf Platz acht folgt die A13 Brennerautobahn mit elf 11 Meldungen (2016 ebenfalls 11).