Gesundheitsguru: Das Geschäft mit der Hoffnung

Die Ärztekammer schlägt jetzt Alarm: "Dass diese Mittel Krebs heilen, ist schlicht unseriös, und wenn Patienten dafür eine schulmedizinische Behandlung ablehnen, ist das sogar lebensgefährlich", sagen ausgebildete Mediziner unisono. Der "Fall Olivia" zeigt, wie gefährlich der Glaube an Wunderheiler ist. Der Hauptinhaltsstoff ist Traubenkernextrakt, genannt OPC – meist in Kapselform. Den gibt's im Internet schon ab knapp zwölf Euro für 100 Gramm. Der Name "Robert Franz" macht daraus dann ein Luxusprodukt. Kosten: mehr als 80 Euro je 100 Gramm.