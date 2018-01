U-Boot-Bauer folterte Journalistin vor ihrem Tod

Die Investigativjournalistin war am 10. August 2017 für eine Recherche mit Madsen an Bord der "Nautilus" gegangen. Später fand man ihre zerstückelte Leiche im Meer. Walls Eltern erklärten am Dienstag: "Wir wollen, dass Kim als die großartige Journalistin in Erinnerung bleibt, die sie war, nicht als ein Opfer". Sie haben ein Stipendium für junge Journalistinnen ausgeschrieben, die ähnlich recherchieren wie ihre Tochter.