Land bestraft Marchtrenk für B 1-Aufstand

Land spaltet das Projekt in zwei Abschnitte auf

Steinkellner platzte der Kragen: „Kaum sagt Mahr, er wäre mit unseren Vorschlägen einverstanden, überlegt er es sich anders. Jetzt spalten wir das Projekt auf, ziehen den Abschnitt Hörsching vor.“ In einem Brief hat der Landesrat die Planänderung dem roten Stadtchef mitgeteilt. Mahr spricht von einem Skandal. Über mindestens die Hälfte des Marchtrenker Abschnitts wären sich Land und Stadt ja einig: „Dort könnte man sofort bauen“, ist Mahr schockiert.