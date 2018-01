Wetter am Wochenende wird winterlich und kalt

Von Vorarlberg bis ins Salzburger Land setzen am Montag bereits in der ersten Tageshälfte teils ergiebige Niederschläge ein, beim Übergang von Schneefall in Schneeregen oder Regen kann sich in den Niederungen vorübergehend auch Glatteis bilden. Der Wolkenschirm der aufziehenden Warmfront schiebt sich dann voraussichtlich am Nachmittag und Abend bis ins westliche Niederösterreich und in die Obersteiermark vor und es beginnt zu schneien. Im übrigen Österreich bleibt es tagsüber trocken und regional auch länger sonnig. Der Wind bläst meist nur schwach bis mäßig, am ehesten aus Ost bis Südost. In Vorarlberg kommt abends böiger, milder Westwind auf. In der Früh zeigt das Thermometer minus neun bis plus zwei Grad, am Tag Maximalwerte von minus zwei bis plus acht Grad, und zwar jeweils von Ost nach West.