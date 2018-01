Gefährlicher Umschlag mit Schwarzpulver gefunden

Paketbombe auf Weihnachtsmarkt

In Potsdam war vor sechs Wochen in der Nähe des Weihnachtsmarktes eine Paketbombe in einer Apotheke abgegeben worden. In der Sendung entdeckten die Ermittler neben einem sogenannten Polenböller, Batterien und einer Metalldose voller Nägel einen mit einem QR-Code verschlüsselten Erpresserbrief. Damit sollten vom Paketdienstleister DHL mehrere Millionen Euro erpresst werden. Bisher habe man den oder die Täter noch nicht fassen können, hieß es am Freitag von der brandenburgischen Polizei. Die Berliner Sendung kam allerdings nicht über DHL.