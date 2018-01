„In 23 Monaten Sicherheitsrisiko am Himmel“

"Wir wissen doch genau, was die Luftstreitkräfte brauchen, was die neuen Jets wirklich können müssen – und was wir uns leisten können. Da muss nicht wieder eine Kommission tagen: Die Expertise dazu gibt's längst", kann man in der Führung der Luftwaffe nicht nachvollziehen, warum Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) bei der auch verfassungsgemäß verpflichtenden Aufrechterhaltung der Sicherheit im Luftraum nicht auf seine Experten im Heer vertraut.