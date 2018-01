Anstieg ausländischer Straftäter stark gestiegen!

Der neueste Sicherheitsbericht des Innenministeriums zeigt: Der Anstieg ausländischer Straftäter ist gegenüber 2016 stark angestiegen. In österreich sind 2017 rund 500.000 Straftaten angezeigt worden, 40 Prozent davon gingen auf das Konto von Ausländern. „Eine restriktive Asylpolitik ist daher durchaus notwendig. Das heißt, möglichst zu verhindern, dass eine große Masse von Menschen unkontrolliert ins Land kommt“, sagte der neue FPÖ-Innenminister Herbert Kickl am Dienstag in der „ZiB 1“.