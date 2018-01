Acht Welpen in Bananenschachtel ausgesetzt

"Das Jahr beginnt für Tiere schon katastrophal", schüttelt Jürgen Stadler, Sprecher der "Pfotenhilfe Lochen", den Kopf. Am 29. Dezember wurden in der Stadt Salzburg neun Katzen samt Nachwuchs in einem Karton neben Mülltonnen ausgesetzt, am 2. Jänner acht Hundewelpen in Rohr im Kremstal. Die Vierbeiner sind erst geschätzte vier Wochen jung und wurden einfach in einer Bananenschachtel neben dem Müll zurückgelassen.