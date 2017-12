Mit vier Kindern geflüchtet: Interpol jagt Mörder

Da der Verdächtige Zeyad Dyab mit vier Kindern im Alter von fünf, sechs, acht und elf Jahren wie vom Erdboden verschluckt scheint, soll nun eine Interpol-Fahndung per Foto bei der Suche helfen. An und für sich müsste der Vierfachvater mit seinen Kindern eher schnell auf der Flucht auffallen. "Möglicherweise hat er sich bei Bekannten in einer Wohnung versteckt", vermutet ein Kriminalist. Zumal der Mann auch andere syrische Flüchtlinge in anderen europäischen Ländern kennen könnte.